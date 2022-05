Cidades Juliana Paes ‘briga’ com macaco durante visita a instituto de conservação em Goiás; vídeo “Eu estou feliz da vida, extasiada. É uma injeção de energia que a gente ganha. É um estado de vivacidade, é bom demais estar em contato, sentir que você está fazendo parte de verdade de um processo”

A atriz Juliana Paes, a Maria Marruá da novela Pantanal, visitou o Instituto Onça-Pintada, em Mineiros, no sudoeste de Goiás, neste domingo (15). Ao longo do dia, ela brincou com os animais que vivem no local de onde veio Matí, onça escolhida para contracenar com ela, e até arrumou “briga” com um macaco. “Olha o Bento querendo fazer xixi em mim. Safado”, brincou a atri...