Cidades Justiça adia decisão sobre liminar contra aumento de IPTU em Goiânia Relator do pedido, desembargador José Paganucci Júnior votou favorável à redução do limite de aumento do tributo proposto pela Prefeitura de 45% para 10%. Membros do órgão especial do TJ-GO alegaram dúvidas sobre o tema

A Justiça adiou a decisão sobre a liminar contra o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Goiânia. O desembargador José Paganucci Júnior, relator do pedido de medida cautelar, acatou o argumento do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para reduzir o limitador de aumento criado pela Prefeitura de Goiânia de 45% para 10%, mas os outros colegas d...