Cidades Justiça arquiva inquérito contra mulher que matou ex-companheiro após MP apontar legítima defesa Promotor aponta pedidos de medida protetiva, acionamento de botão de pânico e lesões no corpo como argumentos para justificar legítima defesa

A Justiça de Goiás arquivou o inquérito policial que investigava Larissa Darck Cavalcante pela morte de Elias de Andrade Silva, no dia 10 de janeiro deste ano, em Aparecida de Goiânia. O juiz Leonardo Fleury Curado Dias determinou o arquivamento ao concordar com a manifestação do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que apontou legítima defesa. Na manifestação, o prom...