Cidades Justiça autoriza Prefeitura de Taquaral a realizar shows de R$ 800 mil Ministério Público havia entrado com liminar para suspender apresentações, questionando os gastos; após liberação, festa do peão irá contar com participação de PH e Michel

O município de Taquaral conseguiu decisão favorável da Justiça para realizar as apresentações agendadas para o 11º Rodeio Show da cidade, que ocorre de quinta-feira (1º) a domingo (4). As atrações estavam suspensas por conta de uma liminar do Ministério Público de Goiás, acatada pela Justiça, que pedia a suspensão de todos os contratos firmados com as quatro empresas res...