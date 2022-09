Cidades Justiça autoriza transferência de presos do presídio de Piracanjuba para Bela Vista de Goiás Para desembargador Anderson Máximo de Holanda, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo

Uma liminar deferida pelo desembargador Anderson Máximo de Holanda, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) autorizou a transferência de 19 detentos do presídio de Piracanjuba para a Unidade Prisional de Bela Vista de Goiás. O pedido foi representado pela Procuradoria- Geral do Estado (PGE), depois de uma decisão do juiz Paulo Afonso de Amorim Filho, da Vara das Fa...