Cidades Justiça bloqueia bens de ex-vereador em quase R$ 1 milhão por suposto esquema de “rachadinha” Segundo o MP-GO, Nilson teria usado funcionários fantasmas para receber suas remunerações

A Justiça bloqueou os bens do ex-vereador de Itumbiara Nilson Alves Araújo, conhecido como Nilson Linguiça, no valor de R$ 960 mil para ressarcimento de danos aos cofres públicos por um suposto esquema de rachadinha. O bloqueio vem após ação do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Segundo o MP-GO, em ação movida pelos promotores de Justiça Ana Paula Sousa Fernan...