O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) concedeu o habeas corpus a Maurício Sampaio, Ademá Figueredo, Urbano Carvalho Malta e Marcus Vinicius Xavier, condenados pela morte do radialista Valério Luiz. A decisão foi dada na manhã desta terça-feira (13). Valério foi morto a tiros no dia 5 de julho de 2012 quando saía do seu local de trabalho.

A condenação foi dada pelo juiz Lourival Machado da Costa, da 4ª Vara Criminal de Crimes Dolosos Contra a Vida, no dia 9 de novembro. Dois dias depois, o desembargador Ivo Favaro determinou a soltura, após uma liminar.

De acordo com o advogado dos réus, a execução provisória da pena, a qual foi instituída pelo Pacote Anticrime em 2019, é anticonstitucional. Ricardo Naves alega que ela “viola frontalmente as cláusulas pétreas da Constituição Federal, em especial o princípio da presunção de não culpabilidade (presunção de inocência), além da irretroatividade da lei mais gravosa”, pois, segundo ele, o crime aconteceu bem antes da instituição da nova lei que deixa as penas mais rígidas.

O habeas corpus foi concedido através da 1ª Câmara Criminal, em segunda instância. Segundo o TJ-GO, cabe recurso desta decisão.

Condenação

Os condenados por homicídio doloso são: Sampaio, mandante do crime; o 2º sargento da Polícia Militar, Ademá Figueredo Aguiar Silva, autor dos tiros; o empresário Urbano Xavier Malta; e o açougueiro Marcus Vinícius Pereira Xavier. Os três últimos foram os articuladores do crime.

A sentença foi de 16 anos de prisão para Sampaio, 16 anos para Ademá, 14 anos para Urbano e 14 anos para Marcus Vinícius. O sargento reformado da Polícia Militar, Djalma Gomes da Silva, também acusado de articular o crime, foi absolvido.