O ex-prefeito de Firminópolis, Jorge José de Souza, e outros dois ex-secretários foram condenados por improbidade administrativa por autorizarem uma festa particular em uma escola do município, que fica a 118 km de Goiânia. O evento contou com mais de 100 pessoas e algumas ainda dormiram no local.

A ação civil pública (ACP) foi proposta pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) contra o ex-prefeito, o ex-secretário de Administração, Gilson José de Mesquita, e a ex-secretária de Educação e Cultura, Joana D´Arc Falone Nunes. O órgão afirma que os três tinham conhecimento da festa, participaram dela e não tomaram nenhuma medida.

O evento foi realizado entre os dias 28 e 30 de julho de 2017 na Escola Municipal em Tempo Integral Célia Ricardo Domingues de Araújo. “A má-fé está clara na conduta dos réus ao autorizarem a festa e omitirem fatos que culminaram na utilização de bem público em proveito particular”, disse o MPGO sobre a visão do promotor de Justiça Ricardo Lemos Guerra.

Durante os depoimentos de testemunhas, a investigação identificou que Joana autorizou que o cunhado de Gilson realizasse o evento e que o ex-secretário de Administração ainda pagou pela decoração. “Jorge também participou do segundo dia da festa, tendo, portanto, conhecimento do ilícito que estava sendo praticado”, destacou o órgão.

Condenação

Apesar do evento não ter danos físicos à estrutura da escola e nem enriquecimento ilícito, a Justiça entendeu que houve a prática de improbidade administrativa. “Por isso, o juízo aplicou a sanção de multa civil, arbitrada em três vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”, especificou.

Jorge, Gilson e Joana não estão mais exercendo os cargos públicos de chefe do Executivo e secretários e, por isso, o pedido de afastamento feito pelo MPGO “perdeu o objeto”. Até a última atualização desta matéria, a reportagem não localizou a defesa dos envolvidos para se posicionarem sobre a condenação.

Leia também:

- Prefeito de Formosa teria pedido liberação irregular de veículos apreendidos, diz MP

- Ex-superintendente de trânsito de Formosa é condenado a 27 anos de prisão por corrupção

- Empresário é suspeito de abrir empresa irregular em nome de jogador semianalfabeto