O Facebook foi condenado a indenizar o sósia brasileiro do ator Keanu Reeves. Marcos Jeeves teve sua página excluída da rede social sob o argumento de violar os “padrões da comunidade”. A plataforma será obrigada a reativar a conta.

Jeeves chegou a tentar recuperar sua conta diretamente com o Facebook, mas como não houve sucesso, entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) com o advogado Felipe Camargo do Nascimento, de Goiás.

Keanu Reeves é um ator, cienasta, escritor, produtor cinematográfico e músico canadense. O filme mais recente que conta com sua participação é o DC Liga dos SuperPets, em que ele interpreta Bruce Wayne/Batman, um vigilante que protege Gotham City e o dono de Ace.

Leia também:

- Juiz determina a deputados remover de redes sociais fake news contra o governador

- Mãe viraliza na web ao dizer em vídeo que vai aos jogos da filha ‘péssima de bola’ para apoiá-la

- TikTok remove vídeo de goiana com mais de 1 milhão de visualizações após decisão judicial

No último dia 29 de junho, o juiz Victor Conceição Ronton, do Rio de Janeiro, condenou a empresa estadunidense a reativar a conta do Keanu Reeves brasileiro, sob pena de multa diária de R$ 200. Além disso, o Facebook deve pagar uma indenização de R$ 5 mil por danos morais.

A reportagem entrou em contato com o Facebook para saber se a empresa vai indenizar e reativar a conta de Marcos Jeeves ou se irá recorrer da decisão judicial, mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno.