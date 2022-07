Cidades Justiça condena Prefeitura por condições precárias em unidades de saúde SindSaúde afirma que há um movimento visando a privatização da gestão na capital. Juiz entende que trabalhadores estão submetidos a condições danosas

O juiz Luiz Eduardo da Silva Paraguassu, titular da 8ª Vara do Trabalho da capital, condenou a Prefeitura de Goiânia a solucionar em 90 dias problemas estruturais em todas as unidades de saúde da família do município. A sentença atende Ação Civil Pública protocolada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em Goiás e tem como origem denúncias relacionadas ao Centro de Sa...