Cidades Justiça converte em preventiva prisão de suspeito de matar pastora em Goiânia Odete Rosalina Machado da Costa foi assassinada com golpes de uma barra de ferro na madrugada de sexta-feira (14)

A Justiça converteu em preventiva a prisão de Matheus Macaubas Lima Santos, de 22 anos, suspeito de matar a pastora Odete Rosalina Machado da Costa, de 79. A idosa foi assassinada com golpes de uma barra de ferro na madrugada desta sexta-feira (14), em uma igreja no Residencial Kátia, em Goiânia. Ele foi preso em flagrante logo após cometer o crime. Por causa do aum...