Cidades Justiça de Goiás autoriza incluir etnia em nome Renegado como indígena, povo tapuia do Carretão, comunidade entre Rubiataba e Nova América, tem importante conquista judicial

Uma decisão judicial recente da comarca de Rubiataba, no Vale do São Patrício, é um novo marco para a trajetória do povo tapuia que habita as terras Carretão, entre o município e Nova América, região central de Goiás. Em ação interposta pelo Núcleo Especializado em Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Goiás (NUDH/DPE-GO), a pesquisadora Eunice da Rocha...