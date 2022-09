Cidades Justiça de Goiás condena supermercado a indenizar mulher que caiu e fraturou o joelho De acordo com o juiz, ficou evidente a “falha na prestação de serviços” do supermercado

A Justiça de Goiás condenou um supermercado do Mato Grosso do Sul a indenizar em R$ 8,8 mil uma mulher após ela cair dentro do estabelecimento e fraturar o joelho, enquanto fazia compras. Na decisão, o juiz destacou ter ficado evidente a “falha na prestação de serviço” do supermercado, uma vez que havia água no piso quando a mulher caiu. A decisão foi proferida pelo j...