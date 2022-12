Um casal de empresários e outras oito pessoas foram condenadas nesta segunda-feira (19) por tráfico interestadual de drogas e organização criminosa. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), o grupo transportava drogas de Goiânia para Brasília, no Distrito Federal (DF), e praticava lavagem de dinheiro.

Na sentença, a juíza Placidina Pires, titular da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa, detalhou que o grupo cometia o crime desde de 2020 e que, no período de um ano, eles teriam transportado, pelo menos, dez carregamentos de drogas entre as duas capitais.

Entretanto, em fevereiro de 2021, a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos de Goiás (Denarc-GO) apreendeu dois veículos usados pelo grupo realizando o transporte das drogas. Após identificação dos envolvidos, a Polícia Civil (PC) apreendeu uma arma de fogo e dinheiro na casa do casal de empresários.

Segundo o Tribunal, o líder do grupo e os principais agentes estão presos desde setembro de 2021. O casal de empresários e outras oito pessoas deverão cumprir a pena no regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. As penas estipuladas ficaram entre 15 e 3 meses de reclusão e 3 anos e 6 meses.

A juíza decretou também a perda dos bens dos acusados em proveito da União e destacou que o crime de lavagem de dinheiro ainda é objeto de investigação em outros processos, o que poderá refletir em um aumento de pena. “O delito era praticado através de empresas de fachada”, finaliza a sentença.

