Justiça decide levar policial que atirou em Davi Sebba a julgamento popular

O policial militar Jonathas Atenevir Jordão, acusado de disparar o tiro que matou o advogado Davi Sebba no dia 5 de julho de 2012 será levado a júri popular. Quase dez anos depois do crime, os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) decidiram na tarde de quarta-feira (5) que o crime de homicídio deve ser qualificado. Este foi o ...