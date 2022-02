Cidades Justiça decreta prisão de policiais envolvidos na morte de 4 pessoas em Cavalcante, em Goiás Decisão atende um requerimento do Ministério Público de Goiás (MPGO), que pediu a reclusão dos militares

A justiça decretou a prisão preventiva dos policiais envolvidos na ação, no povoado de Rio Preto, Zona Rural de Cavalcante na região Nordeste do Estado, que terminou com a morte de quatro pessoas em 20 de janeiro deste ano A decisão atende um requerimento do Ministério Público de Goiás (MPGO), que pediu a reclusão do sargento Aguimar Prado de Morais, sargento Mivald...