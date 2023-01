A Justiça recebeu uma denúncia oferecida pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) e decretou a prisão preventiva de Pedro Henrique Borges, de 26 anos, suspeito de ter matado sua companheira, Sarah Nunes Pereira, de 23, e forjado um cenário para parecer que ela havia tirado a própria vida, em Aparecida de Goiânia. Conforme o juiz, há indícios de que Pedro Henrique asfixiou Sarah e “alterou a cena do crime para induzir a erro os peritos”.

Em nota, o advogado de defesa Rodrigo Faustino se referiu à decretação da prisão como “injusta”, e afirmou que seu cliente “é inocente de todas as acusações, sendo a ele imputado apenas a suspeita”. “Pedro sempre colaborou com a investigação policial, assim como manteve seu endereço atualizado a disposição da Justiça”, disse o criminalista, destacando também o princípio da presunção de inocência.

O MP-GO ofereceu a denúncia contra Pedro Henrique no dia 11 de janeiro deste ano, pelos crimes de homicídio qualificado e fraude processual. Nela, o órgão acusa o homem de ter matado Sarah "imbuído por motivo torpe, com emprego de asfixia, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino".

Em sua decisão, o juiz Leonardo Fleury Curado Dias argumentou ter constatado a “presença dos pressupostos processuais e demais condições legalmente exigidas para a instauração da ação penal”, acatando a denúncia.

Além disso, o magistrado decretou a prisão preventiva de Pedro, sob a alegação de o fato cometido por ele ser "de natureza grave, sendo que em liberdade, poderá causar gravame à ordem pública e encontrar os mesmos estímulos, reiterando a prática criminosa”.

Vale destacar que Pedro Henrique já havia sido preso no dia 23 de novembro, após a Polícia Civil descartar a hipótese do suicídio de Sarah e alegar que, na verdade, ele a havia matado. No entanto, o suspeito foi solto no dia 22 de dezembro após sua prisão temporária expirar.

Relembre

Na noite de 23 de setembro, Pedro Henrique Borges ligou para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar depois de, segundo ele, chegar em casa e se deparar com Sarah Nunes Pereira pendurada pelo pescoço no alpendre da residência, no Parque Hayala, em Aparecida de Goiânia.

O homem ainda teria tentado salvá-la, desatando o nó e colocando a mulher no chão, mas já era tarde demais. O caso foi tratado inicialmente como um possível suicídio. No entanto, Pedro Henrique foi preso no dia 23 de novembro, dois meses depois, após um laudo apontar que na verdade Sarah havia sido assassinada e o indicando como principal suspeito.

Conforme apurado com exclusividade pelo POPULAR, a perícia constatou que Sarah não tirou a própria vida, mas foi assassinada. O laudo aponta que a escoriação encontrada no pescoço de Sarah, causada pela morte por asfixia, não havia sido feita pela cinta, mas por um objeto mais fino.

O motivo do crime seria o fato de a mulher ter descoberto que Pedro Henrique tinha um caso extraconjugal. Sarah teria, inclusive, descoberto a identidade da amante do marido, mantendo contato com ela durante algum tempo, sem que ele soubesse. O casal chegou a terminar o relacionamento, mas reataram. No entanto, Pedro teria continuado secretamente com a amante.

No dia do apontado crime, a mulher teria chegado em casa e, após ser conectar no WhatsApp pelo computador, flagrado o marido conversando com a amante. Foi quando uma discussão teve início. A suspeita é que ele tenha matado a mulher asfixiada durante a briga.

Leia também:

Polícia descarta suicídio e prende marido suspeito de matar mulher após ela descobrir amante

MP denuncia e pede prisão de suspeito de matar mulher e forjar suicídio dela

Liminar proíbe que homem acusado de matar e forjar suicídio de mulher se aproxime da filha do casal