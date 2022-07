Cidades Justiça derruba liminar e libera realização da Vaquejada em Divinópolis de Goiás 37ª Vaquejada de Divinópolis de Goiás será realizada de 28 a 31 de julho e terá shows de artistas como Leonardo, Bruna Karla e João Neto e Frederico

A Justiça derrubou uma liminar que havia sido obtida pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) e liberou a realização da 37ª Vaquejada no município de Divinópolis de Goiás. Na decisão que autoriza o evento, que começa nesta quinta-feira (28) e terá atrações musicais pagas com recursos públicos, a juíza alega não ter verificado sobrepreço em contratos do evento, conforme c...