Cidades Justiça determina bloqueio de R$ 2,1 milhões de médico de Goiás denunciado por racismo Segundo o MP-GO, "foi providenciado um levantamento minucioso de todos os bens de Márcio Antônio com o objetivo de garantir o pagamento de eventual aplicação de penas restritivas"

Após pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO), a Justiça determinou o bloqueio no valor de R$ 2,1 milhões em bens do médico Márcio Antônio Souza Junior, acusado do crime de racismo contra seu funcionário na cidade de Goiás. O caso veio à tona após a divulgação de um vídeo em que o médico mostra o homem com os pés e mãos acorrentados enquanto diz que “o jovem não q...