A Justiça determinou a internação, para cumprimento de medida socioeducativa, de uma adolescente de 16 anos que participou da execução de um latrocínio (roubo seguido de morte) contra seu padrasto, o mecânico Gilmar Rodrigues de Faria, em Jataí. Conforme a Polícia Civil, a adolescente teria ajudado seu namorado a cometer o crime, repassando informações para ele e o comparsa.

Segundo informações da Polícia Civil, “levando em consideração os robustos elementos de prova colhidos” pela instituição, o juízo da Vara da Infância e Juventude ordenou que a adolescente E.M.O.C. fosse internada “por tempo indeterminado, em razão de sua participação em atos infracionais de roubo e latrocínio”.

O crime aconteceu no dia 19 de outubro de 2022. De acordo com o delegado Ederson Bueno, dois homens armados invadiram a casa de Gilmar quando ele estava com sua esposa, filhos e enteada, o amarraram e passaram a ameaçá-lo para que mostrasse onde estavam guardadas armas de fogo de sua propriedade.

Na ocasião, os criminosos roubaram uma pistola .9mm, uma carabina calibre .357 e uma espingarda .12 e dois aparelhos celulares. Durante o roubo, um dos suspeitos deu um golpe de faca na perna de Gilmar. O ferimento se agravou e ele acabou morrendo no dia seguinte.

Após as investigações, a Polícia Civil identificou Bruno Gomes Pamplona, de 26 anos, o “Coiote”, como mentor do crime. Ele teria contado com a ajuda de seu companheiro de cela, José Douglas do Nascimento, de 21, vulgo “Bebé”.

A polícia informou que, além da enteada da vítima, outras três pessoas, incluindo o namorado da adolescente, foram indiciados e presos e já respondem à ação penal pelos mesmos fatos perante a Vara Criminal da Comarca de Jataí.

