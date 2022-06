Cidades Justiça determina que companhia aérea indenize cliente que perdeu voo por falha no sistema Empresa deverá restituir o valor pago por ela em uma passagem de outra companhia, além de danos morais

Uma consumidora que perdeu um voo por conta de uma falha no sistema de check-in da Gol Linhas Aéreas deverá ser restituída e indenizada, conforme determinou o juiz Jesus Rodrigues Camargos, do Juizado Especial Cível de Uruaçu. O valor pelos danos morais, avaliado pelo magistrado, é de R$ 3 mil. A empresa ainda terá de arcar com o valor pago pela nova passagem, que a ...