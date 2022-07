Cidades Justiça determina que idosa de 89 anos com Alzheimer receba pensão dos sete filhos, em Rio Verde Idosa vivia apenas com a pensão por morte do marido, que é menor do que o salário mínimo

Uma idosa, de 89 anos, precisou entrar na Justiça para conseguir que os sete filhos a ajudassem com as despesas básicas de saúde e alimentação, em Rio Verde, a 232 km de Goiânia. O juiz Lionardo José de Oliveira foi favorável ao pedido da mulher, que tem alzheimer, diabetes e problemas cardíacos. O magistrado estabeleceu que cada filho deve pagar 20% do salário mínimo...