Um idoso de 62 anos que cumpria pena por furto na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, agora vai responder na Justiça em regime domiciliar.

Segundo a decisão da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), o homem não estava conseguindo tratar um câncer de pele avançado e um câncer de próstata. "Agora poderá tratar com mais humanidade e qualidade a sua doença", afirma o órgão.

A decisão judicial foi publicada no dia 23 de dezembro e o idoso foi solto no último dia 24, na véspera de natal. De acordo com a DPE-GO, o idoso também é pessoa com deficiência visual e já perdeu duas cirurgias de câncer, por não haver efetivo prisional para levá-lo ao hospital.

O atendimento aconteceu no dia 14 de dezembro pela defensora pública Ketlyn Chaves de Souza, durante a Ação de Cidadania, promovida em parceria com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP).

Após o atendimento realizado, o caso passou a ser acompanhado pela defensora pública Nicolle Gritz, que realizou pedido de concessão da prisão domiciliar, ressaltando a impossibilidade do tratamento necessário durante o cumprimento de sua pena dentro da prisão.

Alvará de soltura

“Tendo em vista a realidade dos presídios e as necessidades do assistido quanto aos cuidados e tratamentos médicos já relatados, é nítida a incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer tratamento adequado e integral ao apenado”, explicou a defensora pública Nicolle Gritz.

Dessa forma, o juízo confirmou, por meio das provas apresentadas pela DPE-GO, que o sistema penitenciário não possui condições estruturais para fornecer a devida assistência médica e o tratamento adequado ao idoso. “Assim, deve-se considerar o dever estatal de não agravar as condições de saúde do encarcerado”, ressaltou a defensora.

Por fim, a prisão domiciliar foi aceita pela Justiça e o idoso também não vai precisar usar tornozeleira eletrônica. Ao final, um alvará de soltura foi expedido à critério de urgência.

Leia também:

- Homem é preso suspeito de estuprar e ferir filha com coletor menstrual

- Idosos pedem pamonha de presente de Natal e se surpreendem ganhando ‘pamonhada’ em asilo de Luziânia

- Trio suspeito de série de roubos é morto em ação da PM, em Luziânia; vídeo