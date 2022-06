Cidades Justiça determina que Prefeitura de Goiânia forneça testes e aparelhos de medição a diabéticos Segundo a Defensoria Pública, autora do pedido, interrupção do fornecimento dos insumos necessários coloca em risco a vida dos pacientes

A Justiça atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) e determinou que a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), forneça 6,3 mil caixas de teste glicêmico e 210 aparelhos de medição glicêmica para pacientes com diabetes. A DPE-GO informou ter se reunido em maio com representantes da Associação Metropolitana de Apo...