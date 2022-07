Cidades Justiça determina que shows ocorram somente no carreiródromo durante Festa do Divino Pai Eterno Apesar da determinação da prefeitura, proprietário de bar quer realizar evento separado

Enquanto a Festa do Divino Pai Eterno se surpreende com o público que está recebendo, bares e restaurantes de Trindade, a 26 km de Goiânia, estão proibidos de shows com música ao vivo. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) determinou que os eventos ocorram apenas no carreiródromo. A Prefeitura já havia estabelecido esta regra através do Decreto nº 744/2022, mas um...