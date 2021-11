Cidades Justiça determina regularização de lavadores de carro em ruas e praças de Goiânia Município tem prazo de 60 dias para definir cronograma de ações e iniciar regularização

Decisão judicial determinou ao município de Goiânia que regularize e fiscalize as atividades desenvolvidas pelos lavadores autônomos de veículos nas praças e ruas da capital. A sentença, que julgou procedente a ação do Ministério Público de Goiás (MPGO), estabelece ainda que sejam observadas as devidas licenças e autorizações para o exercício da atividade, nos termos d...