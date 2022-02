Cidades Justiça do Rio aceita denúncia contra 3 acusados pelo assassinato de Moïse O trio foi denunciado na segunda-feira (21) pelo MP-RJ por homicídio triplamente qualificado

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou nesta terça (22) a denúncia do Ministério Público contra três homens acusados de assassinar o imigrante congolês Moïse Kabagambe, espancado até a morte em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no dia 24 de janeiro. A juíza Tula Correa de Mello, da 1ª Vara Criminal, decretou a pris...