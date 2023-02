O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) acolheu recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE) e cassou o mandato do vereador do município de Senador Canedo, Edney Domingues (PSD). No parecer apresentado à Justiça Eleitoral, o MPE apontou que Domingues não prestou contas da campanha de 2018, quando concorreu a deputado estadual, fato que o impede de obter a certidão de quitação eleitoral necessária para ocupar cargo eletivo.

O procurador regional eleitoral citou a Súmula nº 42 do TSE, quanto à exigência de quitação eleitoral. “Logo, o recorrido não está apto a exercer o respectivo mandato de vereador de Senador Canedo”, destacou.

Em decisão unânime, o TRE-GO entendeu que Domingues descumpriu a Lei das Eleições ao não apresentar a quitação e determinou a cassação de seu mandato.

Ao POPULAR, a defesa do parlamentar, composta pelos advogados Gilmar Mota e Wandir Allan, declarou já ter entrado com um recurso contra a decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e disse estar confiante de que a situação será revertida.

De acordo com Gilmar Mota, Domingues não chegou a concorrer às eleições em 2018, tendo renunciado logo após a convenção partidária. Porém, segundo ele, o vereador não teria sido notificado de que, mesmo sem ter concorrido, deveria fazer a prestação de contas. “A Justiça será reparada”, concluiu.

Presidente da Câmara cassado

Recentemente, o TRE-GO também decidiu cassar o mandato de vereador do presidente da Câmara Municipal de Goiatuba, Pedro Henrique Rodrigues da Silva (MDB), por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2020. Além de perder o diploma, ele foi condenado a pagar uma multa de R$ 25 mil e ficará inelegível por 8 anos. Por meio de nota, o vereador informou que deve entrar com recurso e se disse confiante em sua inocência.

O vereador foi alvo da operação Voto Limpo deflagrada em dezembro de 2020 pelo Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral). Contudo, na decisão de primeiro grau, o juiz julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE).

Ao entrar com recurso, o promotor eleitoral Rômulo Corrêa de Paula lembrou que as condutas ilícitas do parlamentar foram apuradas no curso da operação e reforçou que as provas “deixam claro que o vereador doou, ofereceu, prometeu e entregou a diversos eleitores o valor de R$ 100 em troca de voto durante a campanha”.

Em nota enviada ao POPULAR na ocasião, o gabinete da presidência da Câmara de Goiatuba informou que o vereador entraria com recurso tão a decisão fosse publicada.

A nota reforçou ainda que Pedro Henrique “está confiante em sua inocência e na Justiça”.

