Cidades Justiça Federal determina demolição de postos de combustíveis às margens do Rio Araguaia Em ação civil pública, o MPF alegou que os postos foram erguidos dentro de uma APA com licenças ambientais expedidas de forma irregular

A Justiça Federal, por meio da subseção de Uruaçu, determinou a demolição de dois postos de combustíveis localizados às margens do Rio Araguaia, em São Miguel do Araguaia. A decisão vem em resposta a uma ação do Ministério Público Federal (MPF) que alegou que os estabelecimentos foram construídos de forma irregular dentro e uma área de proteção ambiental (APA). Conforme o MPF,...