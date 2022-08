Cidades Justiça Federal determina que Aparecida de Goiânia e Dnit iluminem trecho urbano da BR-153 Processo se arrastava na Justiça desde 2011. Multa para o município e órgão nacional é de R$ 1 mil diários, em caso de descumprimento

A Justiça Federal acatou, na terça-feira (23), o pedido do Ministério Público Federal (MPF) para que o município de Aparecida de Goiânia e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) arquem com os custos de iluminação de 13,4 quilômetros de trecho urbano da BR-153. O pedido do MPF foi realizado no último dia 9. Os custos deverão ser repassados direta...