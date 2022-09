Cidades Justiça Federal garante tratamento com canabidiol para adolescente com epilepsia, em Goiânia De acordo com informações do MPF, a menina sofre de encefalopatia epiléptica, “com crises tônicas e generalizadas”

A Justiça Federal confirmou uma decisão que havia sido tomada em primeira instância e garantiu o custeio do tratamento com canabidiol (princípio da cannabis, planta da maconha) de uma adolescente de Goiânia que sofre com graves crise de epilepsia e paralisia cerebral. A decisão vem após pedido do Ministério Público Federal (MPF) pela falta de recursos fornecidos pela U...