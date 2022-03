Economia Justiça Federal oferece vagas de estágio em Goiás São ofertadas oportunidades para estudantes de administração e informática

A Justiça Federal de Goiás está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. Os interessados devem se inscrever até o dia 26 de março e podem se candidatar estudantes de informática e administração. O edital com as instruções e o formulário de inscrição está disponível no site do órgão. Um dos requisitos para classificação do candid...