Cidades Justiça impede condomínio de Goiânia de expulsar cadela que matou ema Condomínio de luxo ainda estipulou multa de mais de R$ 6 mil por ema morta após ataque de cadela da raça Husky

A Justiça de Goiás impediu o condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, de cobrar uma multa de R$ 6.239,77 do dono de uma cadela da raça Husky, que matou uma ema do condomínio em janeiro deste ano. A Associação dos Amigos do Residencial Aldeia do Vale também pediu a expulsão da cadela. O proprietário da cadela ajuizou uma ação solicitando a anulação das sanções aplica...