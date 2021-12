Cidades Justiça manda Hugo informar mãe sobre estado de morador de rua baleado pela PM Família de Divair Nunes da Cruz diz que hospital pede para que informações sejam buscadas na delegacia. Ele foi atingido por 4 tiros durante abordagem na Praça do Sol, em Goiânia

A Justiça determinou que o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) informasse à mãe do morador de rua baleado por policiais militares na Praça do Sol, em Goiânia, o estado de saúde do mesmo. O desempregado Divair Nunes da Cruz, de 28 anos, foi atingido por quatro de oito tiros disparados contra ele na noite do dia 9 de dezembro e desde então encontra-se internado na UTI d...