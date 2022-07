Cidades Justiça manda Prefeitura de Goiânia reformar Cais Vila Nova, que sofre com rachaduras e vazamentos Prazo estipulado para iniciar os serviços é de 180 dias, contados do trânsito em julgado da decisão. Caso não sejam cumpridas as obrigações, está prevista multa de R$ 20 mil por item não atendido

Uma liminar da Justiça do Trabalho determinou que a Prefeitura de Goiânia reforme Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) do Setor Vila Nova, na região leste da capital. Esta é a quarta condenação da administração municipal em menos de um ano, segundo a procuradora do Trabalho à frente do caso, Milena Costa. Na lista de obrigações a serem cumpridas estão a regu...