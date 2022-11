Cidades Justiça manda Prefeitura de Goiânia retomar certidão de uso de solo e aprovação de projetos Juíza atende a pedido feito pelo CAU-GO. Processos estavam suspensos desde que o novo Plano Diretor entrou em vigor, no dia 1º de setembro

Texto atualizado às 21h50 do dia 17 de novembro de 2022 A Justiça determinou nesta quarta-feira (16) que a Prefeitura de Goiânia retome imediatamente a emissão de certidões de uso de solo e a análise e aprovação de projetos, suspensas totalmente ou em partes desde que o novo Plano Diretor de Goiânia entrou em vitor, no dia 1º de setembro. Autor do mandado de seg...