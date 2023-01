A Justiça de Goiás mandou soltar um caminhoneiro que foi preso após fugir de um acidente que matou um pai e o filho dele de 7 meses e deixou uma mulher, que é esposa do homem e mãe do bebê, gravemente ferida, na BR-153, em Santa Tereza de Goiás, no norte goiano. O advogado do motorista contou que ele pagou fiança de R$ 3 mil e está, nesta segunda-feira (9), aguardando a expedição do alvará de soltura.

O acidente foi na tarde de sexta-feira (6), após um caminhão de uma empresa terceirizada da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) bater contra o carro da família, na BR-153, que ficou completamente destruído.

O seringueiro Lucas Eduardo Dias da Silva, de 21 anos, e o filho dele Lorenzo Eduardo Dias Xavier foram enterrados no sábado (7). Taylinne Cristina Euzebio Xavier, de 22 anos, que é esposa de Lucas e mãe do bebê, sobreviveu ao acidente e continua, na tarde desta segunda-feira, internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, em Uruaçu, no norte goiano.

Após o acidente, o caminhoneiro fugiu, mas foi encontrado escondido em uma mata. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi preso.

No sábado (7), a Justiça concedeu liberdade provisória ao motorista, com o pagamento de uma fiança de R$ 3 mil. No entanto, o advogado dele contou que, até a manhã desta segunda-feira, o alvará de soltura ainda não tinha sido expedido, por questão de regime de plantão do fórum.

Possível fuga após acidente

A Polícia Civil investiga se o caminhoneiro teria fugido do local do acidente sem prestar socorro.

Ao g1, a Goinfra afirmou que o caminhão não é da Goinfra e que pertence a uma empresa terceirizada que presta serviços ao Estado (veja a nota completa ao final da reportagem). O órgão ainda informou que acionará a empresa contratada para um esclarecimento sobre a situação. Na sexta-feira, a reportagem tentou contatar por telefone a empresa terceirizada para um posicionamento, mas não obteve retorno.

Após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que, ao encontrar o condutor do caminhão, foi realizado teste do bafômetro e que ele não estava embriagado. A corporação explicou que a suspeita é que o caminhão tenha invadido a faixa contrária e batido de frente contra o carro.

Além do motorista do caminhão, que fugiu do local do acidente, a polícia diz que havia um passageiro no caminhão, que era ajudante do motorista. No entanto, ele também não teve ferimentos.

Enterro de pai e filho

O enterro do pai e do filho aconteceu por volta de 14h deste sábado, no cemitério municipal de Santa Tereza de Goiás, onde o jovem vivia e trabalhava como seringueiro.

À TV Anhanguera, a família das vítimas disse que todos estão muito abalados com tudo o que aconteceu e descreveram que o sentimento também é de revolta.

Nota da Goinfra na íntegra:

"A respeito das informações solicitadas sobre o acidente ocorrido no km 90 da BR-153, entre Santa Tereza e Porangatu, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informa o que se segue:

Esclarecemos que o veículo envolvido no acidente não pertence à Goinfra nem o condutor tem qualquer vínculo empregatício com a Agência. O caminhão é de propriedade de empresa terceirizada, que presta serviços ao Estado.

Como contratante, a Goinfra acionará a contratada para que esclareça sobre a situação em que ocorreu o acidente e para que seja oferecido todo o suporte que for necessário às vítimas e familiares".