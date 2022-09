A Justiça mandou soltar o desempregado Juarez de Jesus, de 46 anos, preso desde o dia 28 de agosto por não cumprir as medidas cautelares de um processo que responde por furto de três panelas em junho de 2019. A soltura foi permitida após a realização de uma audiência de custódia na quinta-feira (22) e o compromisso de que ele passaria a ser localizado para acompanhar o avanço da ação.

O caso de Juarez – que vivia em situação de rua - foi descoberto pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) durante mutirão realizado na Casa de Prisão Provisória, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, para avaliar a situação dos detentos, inclusive os que estavam encarcerados sem acesso ao andamento de seus respectivos processos.

No caso de Juarez, a DPE-GO entrou com um pedido de soltura na terça-feira (20) alegando ilegalidade na prisão por ele estar há 3 semanas detido sem ter passado por uma audiência de custódia. A Justiça negou alegando que a não realização é uma “mera irregularidade” e marcou a oitiva para a quinta à tarde.

Juarez chegou a ser preso em flagrante pelo furto, que ocorreu em uma loja no Setor Cândida de Morais, em Goiânia, há mais de três anos. Na delegacia, ele disse que estava sem dinheiro, com fome, e resolveu roubar alguns objetos para vender e conseguir comprar comida. Entretanto, após ser colocado em liberdade provisória, nunca mais foi localizado por não ter endereço fixo. Em agosto de 2021, a pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), foi decretada sua prisão preventiva.

O desempregado só voltou a ser localizado no dia 28 de agosto deste ano, quando deu entrada em uma unidade de saúde por um problema em uma das pernas que levou a amputação de parte dela. Ele contou à DPE-GO que veio andando de Goianira para a capital por estar sem dinheiro e por alguns dias viu a perna começar a doer muito e as feridas aumentarem até decidir por buscar socorro médico.

O juiz Rogério Carvalho Pinheiro, da 2ª Vara Criminal de Goiânia, escreveu em sua sentença de soltura que não havia mais motivos para mantê-lo preso uma vez que está devidamente assistido por um defensor público e forneceu um endereço em que poderá ser localizado, no caso um abrigo público municipal. Além disso, o magistrado comentou que provavelmente uma hipotética condenação não o levaria novamente à cadeia.

Também ficou agendada uma nova audiência, desta vez de instrução do processo, na qual Juarez se comprometeu a não faltar.