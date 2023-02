Atualizada às 16h11

Após passar por audiência de custódia neste sábado (11), o homem de 27 anos suspeito de manter uma adolescente de apenas 13 anos em cárcere privado e sem comida por três dias, em Goiânia, ganhou direito à liberdade provisória. O suspeito havia sido preso em flagrante na última sexta-feira (10), após a vítima, que foi encontrada com dentes e ossos quebrados, conseguir fugir e pedir ajuda.

A decisão foi proferida pela juíza Patrícia Machado Carrijo, que entendeu que não existiam “elementos concretos de que em liberdade possa atentar contra a ordem pública, dificultar a instrução processual ou obstruir a aplicação da lei penal”.

A magistrada concedeu a liberdade provisória ao suspeito mediante o cumprimento de medidas cautelares tais como monitoramento eletrônico pelo período de 120 dias com botão do pânico em favor da vítima e comparecimento mensal em juízo.

A juíza também aceitou o requerimento da vítima e concedeu medida protetiva contra o suspeito. Com isso, ele fica impedido de se aproximar mais de 500 metros dela ou de manter contato com ela por quaisquer meios de comunicação.

Além do crime enquadrado na Lei Maria Penha, o homem já tinha passagem por tráfico de drogas. Porém, a Justiça arquivou o inquérito por falta de provas.

Ao POPULAR, a assessoria de imprensa da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) confirmou que o órgão participou da defesa durante a audiência de custódia, mas que, até o momento, não tem mais informações sobre a atuação ou cumprimento da soltura do suspeito determinada pelo judiciário.

Relembre o caso

Conforme a Polícia Militar (PM), ao ser encontrada na última sexta-feira, a adolescente relatou que havia conseguido fugir do cárcere em que era mantida pelo homem no setor Pedro Ludovico, a quem ela se referiu como namorado.

Segundo a vítima aos policiais, após uma discussão por causa de ciúmes, o homem também a agrediu com socos e chutes na boca, quebrando dentes e ossos de seu rosto.

No termo da audiência que culminou na determinação da soltura do suspeito, consta que a vítima contou também ter sido sufocada e jogada no chão, levando pisões no rosto por parte do homem.

A vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas já recebeu alta.

