*Atualizada em 5/09 às 10h35

A Justiça determinou a soltura, sob pagamento de fiança, do suspeito de ter provocado o acidente de carro que culminou em seis feridos – dois deles em estado gravíssimo – na noite do último sábado (3) no Parque Amazônia, em Goiânia. Washington Henrique, de 24 anos, passou por audiência de custódia neste domingo (4) após ser preso em flagrante por embriaguez ao volante.

Ao POPULAR, a advogada Larisse Pimentel confirmou que seu cliente já pagou a fiança e foi liberado ainda no início da noite de ontem.

Na ocasião do acidente, o homem apresentava sinais de embriaguez, mas teria se recusado a fazer o teste do bafômetro depois de bater na traseira de outro carro, na avenida Laguna. Ele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), que confirmou que ele estava alcoolizado.

Na audiência de custódia, que aconteceu no dia seguinte, domingo, a juíza homologou a prisão em flagrante de Washington. No entanto, a magistrada levou em conta o fato de ele ser primário e ter “bons antecedentes” e concedeu liberdade provisória sob pagamento de fiança e cumprimento de medidas cautelares.

À reportagem, a advogada Larisse Pimentel informou que, na audiência de custódia, a juíza ponderou a questão da fiança, mas levou em conta a hipossuficiência econômica de Washington. "A pena foi tipificada na delegacia. Delegado enquadrou como lesão corporal no trânsito com a questão do agravante de embriaguez" disse, destacando que tal crime não comporta regime fechado em caso de condenação.

Em nota, Pimentel lamentou que Washington tenha se "envolvido no acidente na noite de sábado" e afirmou "que ele irá responder a todos os atos processuais necessários". "Além disso, estima melhoras aos demais envolvidos", finalizou.

O acidente

O acidente envolvendo dois carros deixou seis pessoas feridas na avenida Laguna, no Parque Amazônia, em Goiânia, na noite de sábado (3).

De acordo com informações da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), um motorista de aplicativo transportava uma passageira quando parou na faixa de pedestres. Washington vinha em alta velocidade com outras cinco pessoas a bordo e acabou colidindo com a traseira do carro do motorista de aplicativo.

Com o impacto sofrido, o carro da frente bateu em outros dois que estavam estacionados.

A passageira que estava no carro de aplicativo e quatro passageiros que estavam no carro com Washington foram levados para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), dois deles em estado gravíssimo.

Já o motorista de aplicativo foi levado para o hospital Promed, mas já recebeu alta.

O POPULAR pediu informações ao hospital sobre o estado de saúde das demais vítimas e aguarda retorno.

Leia também:

Acidente de trânsito no Parque Amazônia, em Goiânia, deixa seis feridos

Homem morre depois de bater moto em poste de energia elétrica tombado, em Goiânia