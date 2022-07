Cidades Justiça manda soltar suspeito de tentar matar travesti mediante pagamento de fiança de R$ 121 mil Crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (18), em Nerópolis

Atualizada em 21/07 às 7h51. A Justiça determinou a soltura do empresário de 36 anos que havia sido preso suspeito de tentar matar uma travesti após dar carona para ela, em Nerópolis, sob condição de pagamento de fiança no valor de R$ 121 mil. Jhysley Guida é suspeito de ter atirado várias vezes na direção da vítima e agredi-la em frente a um motel, após acusá-la de ter furtado correntes de ouro que estavam no bolso dele. ...