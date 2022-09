Cidades Justiça mantém condenação de casal acusado de fraudar licitação para receber R$ 5,3 milhões Ex-servidor público Ari de Sena Souza e sua ex-esposa, Filomena Maria Ataídes, foram presos em 2021 após operação do Ministério Público

A Justiça manteve a condenação do ex-servidor público Ari de Sena Souza e sua ex-esposa, Filomena Maria Ataídes, pelo crime de fraude à licitação em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A investigação realizada pelo serviço de inteligência do Ministério Público revelou que o casal usava uma empresa chamada AP Piscinas Ltda para fraudar procedimentos licitatórios tendo obtido, à época, ganhos pessoais de R$ 5,3 milhões. Na apelação, o Ministério Público pedia que o TJGO acolhesse outras 12 imputações pelo mesmo c...