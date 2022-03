Cidades Justiça mantém condenação de supermercado que acusou falsamente cliente de furto, em Goiânia Caso aconteceu em dezembro de 2018. Partes envolvidas fecharam um acordo no valor de R$ 15 mil, segundo o advogado da vítima

A Justiça de Goiás negou pedido de apelação e manteve, por unanimidade, a condenação de indenização no valor de R$ 10 mil mais as custas do processo contra um supermercado de Goiânia. O advogado da vítima, Jared Ozeas de Santana, informou ao POPULAR que as partes fecharam um acordo no valor de R$ 15 mil. Na ação, a vítima alegou que um segurança do local no dia 07...