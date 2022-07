Cidades Justiça mantém preso homem acusado de matar idosa dentro do Hugo Defensoria Pública pediu a liberdade alegando demora excessiva na tramitação do processo. Apesar de estar detido, réu não compareceu a exame de insanidade marcado para 1º de junho

A Justiça decidiu manter preso preventivamente Ronaldo do Nascimento, de 47 anos, acusado de matar uma idosa na enfermaria do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) no dia 7 de abril. A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) havia pedido pela liberdade dele por demora na tramitação do processo, uma vez que após uma ausência ainda sem justificativa no exame d...