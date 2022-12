A Justiça decidiu manter preso o jovem suspeito de mandar um vídeo em que mostra armas e faz ameaça a ex-companheira, em Aparecida de Goiânia. O homem, de 21 anos, teve a prisão preventiva decretada neste domingo (18) pelo juiz Leonardo Naciff Bezerra, depois de audiência de custódia. A prisão em flagrante foi realizada no sábado (17).

O suspeito responde por injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, e por causar dano emocional à mulher, além de ter resistido no momento da prisão e desacatado os policiais.

"A prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, assim como a segurança da vítima. O autuado detém diversas passagens no âmbito da violência doméstica, bem como afirmou que tinha conhecimento das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, e mesmo assim, cometeu o presente fato, o que demonstra sua inclinação para o cometimento do ilícito" diz trecho da decisão do juiz Leonardo Naciff Bezerra.

Ainda de acordo com a decisão, a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM), e o jovem entrou em luta corporal com os militares e fez ofensas verbais, o que configura desacato.

'Me solta seu cachorro do governo, 'seu vagabundo pau mandado, 'Meu tio é do Tribunal de Contas e ele vai fuder sua vida, vai preso e expulso da PM!' disse o homem aos policiais.

Nos registros constam também as ameaças feitas pelo suspeito contra a mulher, que além de ter mandado um vídeo exibindo armas de fogo, usou mensagens de textos através de um aplicativo. O jovem escreveu: 'vou até aí e racho todo mundo, desacredita para você ver', e em outro trecho colocou 'Se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém'.

"Diante do exposto, e verificando a gravidade in concreto do delito pelo vídeo apresentado, converto a prisão em flagrante de Matheus Ferreira Da Silva Leite em prisão preventiva" completou o juiz.

