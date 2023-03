O policial civil que foi preso suspeito de atirar em um sargento do Corpo de Bombeiros teve sua prisão mantida, após audiência de custódia na manhã deste sábado (4). O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (3) quando o policial civil aposentado e seu filho começaram a agredir o bombeiro num posto de combustível no Setor Jardim Europa, motivados por uma briga de trânsito.

O advogado do policial, Deosvaldo Rocha, afirma que vai entrar com um pedido de habeas corpus na Justiça. Deosvaldo Rocha afirma que o policial só realizou disparos para defender seu filho, que havia sido baleado pelo sargento. A defesa vai alegar legítima defesa no decorrer dos processos.

Câmeras de seguranças mostram o momento quando o sargento chega no posto numa moto sendo perseguido pelo policial aposentado e seu filho, que estavam numa caminhonete. Assim que os veículos pararam, os homens desceram e logo começaram as agressões físicas ao bombeiro. O sargento tenta fugir, mas não consegue e em seguida saca sua arma e atira no filho do policial aposentado. Em resposta, o policial também saca sua arma e atira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o sargento foi atingido por duas balas (uma delas de raspão), e posteriormente passou por cirurgia no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) para retirada do projétil. O bombeiro já teve alta.

O filho do policial civil também precisou passar por cirurgia para retirada dos disparos feitos pelo bombeiro. Ele ainda não teve alta, e vai responder por lesão corporal. Foi lavrada prisão em flagrante para o policial aposentado, que responde em prisão pelo crime de tentativa de homicídio.

Em nota ao POPULAR, a Polícia Civil de Goiás (PC-GO) repudiou esse tipo de conduta violenta e vai apurar o ocorrido, visando o seu pleno esclarecimento.

