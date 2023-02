Cidades Justiça nega 1.122 medidas protetivas em dois anos em Goiás Proporção de pedidos rejeitados ou acatados parcialmente subiu de 1,73%, em 2020, para 9,47%, em 2022, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Situação ocorre em cenário de aumento de casos de feminicídio no estado

Nos últimos dois anos aumentou o porcentual de medidas protetivas que são negadas ou concedidas parcialmente pela Justiça. Em 2020 apenas 0,04% das solicitações não foram acatadas. No ano passado, esta proporção passou para 4,19%, 787 em números absolutos. Em 2021 foram 335, totalizando 1.122 nos dois anos. O comportamento dos dados é o mesmo com as requisições atendi...