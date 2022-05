Cidades Justiça nega habeas-corpus para vereador de Formosa preso suspeito de fraude Alvo de investigação do MP, Welio Antônio da Silva foi preso preventivamente no dia 17, terça-feira

A Justiça recusou o pedido de habeas-corpus do vereador de Formosa Welio Antônio da Silva (PT), preso preventivamente na última terça-feira (17). Com isso, a prisão do parlamentar fica mantida. Welio é alvo de uma investigação realizada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) pela suspeita dos crimes de fraude a licitação, falsidade ideológica, peculato e tráfico ...