Cidades Justiça nega liminar para suspender tramitação do Plano Diretor de Goiânia Ministério Público reclama da falta de debates e de transparência sobre mudanças no projeto reenviado à Câmara Municipal, mas para Judiciário a atuação da promotoria deve vir só após proposta virar lei.

A Justiça negou liminar pedida pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para que fosse suspensa a tramitação na Câmara Municipal do projeto de lei que revisa o Plano Diretor de Goiânia. Devolvido pela Prefeitura no dia 30 de novembro, o projeto recomeçou a tramitar no dia 7 e a previsão é que seja votado pela Comissão Mista da Câmara no dia 20 e em plenário a...