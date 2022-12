A Justiça manteve, na última quarta-feira (14), a prisão preventiva do empresário Thiago Brandão Abreu, de 42 anos, suspeito de agredir e torturar sua ex-namorada por, supostamente, ela ter saído para beber cerveja sem a permissão dele. A decisão de manter a prisão partiu da juíza Sandra Regina Teixeira Campos, do 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em resposta a um pedido da defesa de Thiago para soltá-lo.

Após a decretação da prisão preventiva, a defesa de Thiago entrou com um pedido para sua revogação, alegando que não existiam requisitos para prender o empresário e que faltavam “elementos conclusivos para a elucidação dos fatos”.

Ainda conforme a defesa, a informação de que Thiago fez disparos com arma de fogo enquanto agredia a ex, a maquiadora Isabella Lacerda, de 20 anos, carecia da apreensão da arma, o que não teria sido feito no momento da prisão.

No entanto, na decisão, a juíza Sandra Regina negou o pedido sob alegação de que a soltura de Thiago não seria adequada. Segundo ela, “além de os crimes haverem se consumado recentemente – e são graves –, não há indicativos de que a ofendida estará em segurança na hipótese de liberdade do representado, não neste momento.”

A magistrada destaca também que o Ministério Público de Goiás (MP-GO) foi ouvido e se manifestou contra a soltura de Thiago. “Necessário considerar que, embora o representado seja tecnicamente primário e labore licitamente, tais predicados favoráveis não eliminam por si só, a necessidade da custódia preventiva”, acrescentou.

Leia também:

Empresário teria dado tiros para cima enquanto agredia a ex-namorada, em Goiânia, diz polícia

Jovem denuncia que foi torturada e agredida com arma por ex-namorado, em Goiânia

Agressão e tortura

Em depoimento à Polícia Civil, Isabella Lacerda contou que Thiago teria mostrado uma arma de fogo para ela e dado tiros para cima enquanto a agredia e torturava, em Goiânia. O crime aconteceu na última sexta-feira (9), após o suspeito se irritar pelo fato de Isabella ter saído para beber com familiares.

Segundo a delegada Tereza Magri, a vítima procurou a delegacia na madrugada de sábado (10) para denunciar que havia sido agredida e torturada pelo namorado após ele ir até a casa dela e a obrigado a entrar no carro dele.

O homem teria ficado irritado após a jovem fazer uma chamada de vídeo com ele na tarde de sexta e aparecer bebendo cerveja na casa de um parente. O empresário teria transitado com a vítima por quase duas horas, a submetendo a vários tipos de agressões e, em um dado momento, teria dado três tiros para cima.

Em um vídeo, Isabella conta que só conseguiu se livrar após mandar sua localização para a mãe e a mulher ir buscá-la. O suspeito foi preso em flagrante após o irmão da vítima descobrir que ele estava em casa, no setor Leste Universitário, após o crime. O empresário passou por uma audiência de custódia no domingo (11) e teve a prisão convertida em preventiva.

Conforme a delegada Tereza Magri, o homem já foi preso em flagrante em 2021 pelo crime de porte ilegal de arma, no entanto, saiu após pagar fiança. Já Isabella conseguiu, na Justiça, medidas protetivas contra o suspeito.

A reportagem tenta localizar a defesa de Thiago. O espaço permanece aberto.